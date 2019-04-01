Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye Gitti

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye Gitti

50 dakika önce

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için İngiltere'ye gitti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye Gitti, System.String[]
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için İngiltere'ye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip 3-9 Nisan'da İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlandı.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan milliler, İngiltere'ye hareket etti.

Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki milliler, St. George's Park'ta oynanacak Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında 3 Nisan Çarşamba günü İngiltere ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:04 Kaynak: AA

Futbol, İngiltere, Spor
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