19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye Gitti
50 dakika önce
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için İngiltere'ye gitti.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol
Takımı, Avrupa
Şampiyonası Elit Tur maçları için İngiltere
'ye gitti. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip 3-9 Nisan'da İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlandı. İstanbul
'daki hazırlıklarını tamamlayan milliler, İngiltere'ye hareket etti.
Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki milliler, St. George's Park'ta oynanacak Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında 3 Nisan Çarşamba
günü İngiltere ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:04 Kaynak: AA
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