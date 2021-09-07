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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi - Son Dakika

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi

07.09.2021 21:47
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi, System.String[]

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'ya 3-2 yenildi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan özel maçta ay-yıldızlıların gollerini 21. dakikada Berivan İçen ve 55. dakikada Tülin Kuyucak attı. Kosova'nın golleri ise 50, 74 ve 76. dakikada Loreta Lulaj'dan geldi.

İki takım arasında 5 Eylül'de yapılan hazırlık maçını Türkiye 3-0 kazanmıştı.

Türkiye, Futbol, Kosova, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-2 yenildi - Son Dakika Spor


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