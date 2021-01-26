19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı otelde milli futbolcu Halil İbrahim Sevinç'in doğum günü kutlandı.

Belek'teki çalışmalarına 24 Ocak'ta başlayan ay-yıldızlı ekibin hazırlık kampı 29 Ocak Cuma günü sona erecek.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor), Bilal Karataş (Yozgatspor 1959 FK)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Emin Bayram (Galatasaray), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

Orta Saha: Kerem Şen (Bursaspor), Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Halil İbrahim Sevinç (Fraport-Tav Antalyaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Emir Şenocak (Medipol Başakşehir)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe)