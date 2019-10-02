Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
Son Dakika Spor Haber

19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

4 dakika önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 7-13 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak, System.String[]

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 7-13 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, genç millilerde aday kadroya davet edilen oyuncuların 7 Ekim Pazartesi günü Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacağı belirtildi.

Ahmet Ceyhan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Arda Akbulut (Trabzonspor)

Defans: Hamza Özdemir (Aytemiz Alanyaspor), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Berk Akdemir (Galatasaray), Abdurrahman Emek (İstanbulspor), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Orta Saha: Eren Erdoğan (Altay), Veysel Karani Ünal (Aytemiz Alanyaspor), Emre Yıldız (Beşiktaş), İlkay İşler (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), İbrahim Kaya (İstanbulspor), Oğuzhan Akgün (İstanbulspor), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Taha Tunç (Trabzonspor)

Forvet: Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor).

İstanbul, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi
Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Çantasında OGS ile yolculuk, vatandaşa pahalıya patladı Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:11:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]