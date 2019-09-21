Son Dakika Haberleri: 19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap
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19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap

48 dakika önce

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.

19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap, System.String[]

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.

Turnuva, 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında sona eren 1'inci etap müsabakalarında tekler kategorisinde ilk 32, çiftler kategorisinde ise ilk 16 derecesine giren 75 sporcu, 2'nci etapta yarışma hakkı kazanmıştı.

Türkiye, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
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