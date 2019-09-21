19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap
48 dakika önce
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.
Turnuva, 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında sona eren 1'inci etap müsabakalarında tekler kategorisinde ilk 32, çiftler kategorisinde ise ilk 16 derecesine giren 75 sporcu, 2'nci etapta yarışma hakkı kazanmıştı.
Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü