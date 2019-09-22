19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap başlıyor
53 dakika önce
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.
Turnuva, 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. 1-4 Mart tarihleri arasında sona eren 1'inci etap müsabakalarında tekler kategorisinde ilk 32, çiftler kategorisinde ise ilk 16 derecesine giren 75 sporcu, 2'nci etapta yarışma hakkı kazanmıştı.
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