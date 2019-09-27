Son Dakika Haberleri: 19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası 2'nci etap'da sıralama belli oldu
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19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası 2'nci etap'da sıralama belli oldu

1 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları sona erdi.

19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası 2'nci etap'da sıralama belli oldu, System.String[]
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları sona erdi.
75 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada derece yapan sporcular şu şekilde:
Tek Erkekler: 1. Tayfun Taşdemir, 2. Nurullah Saraç, 3. Batuhan Uğurlu, 3. Sezgin Kelebek
Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür, 2.Bahar Yavru, 3. Zeynep Akdeniz, 3. Ceren Özdemir
Çift Erkekler: 1. Semih Baha Başakın&Taha Emirhan Budak, 2. Abdulsamet Özdemir&Faruk Mehmet Yılmaz, 3. Mete Kaan Uçan&Batuhan Uğurlu, 3. Hasan Berkay Günbaz&Nurullah Saraç
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş&Cansu Erçetin, 2. Ceren Özdemir&Bahar Yavru, 3. Azime Serttaş&İrem Uysal, 3. Edanur Alan&Naime Yılmaz
Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakın&Yasemen Bektaş, 2. Taha Emirhan Budak&Sare Ece Başakın, 3. Tayfun Taşdemir&Ayça Özgür, 3. Yunus Emre Karakaş&Zeynep Akdeniz


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
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