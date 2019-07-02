Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası açılış töreni yapıldı
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19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası açılış töreni yapıldı

55 dakika önce

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası"nın açılış töreni gerçekleştirildi.

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası açılış töreni yapıldı, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası"nın açılış töreni gerçekleştirildi.
Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Necati Kılıç, federasyon danışma kurulu üyesi Feyzullah Aydaş, öğrenci ve veliler katıldı. Başkan Özmekik, Balkan Badminton Birliği Başkanı Prof. Dr. Puzant Kassabian'a Türk Milli Takım Forması ve tabak armağan etti.Organizasyona Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 60 sporcu katılacak. Türk Milli Takımı ise A ve B grubu olarak iki takımla mücadele verecek. Program, Türk Milli Takımının toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:34 Kaynak: DHA
Türkiye, Spor
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