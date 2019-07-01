19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor
1 saat önce
Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye
Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Bulgaristan
, Sırbistan, Gürcistan
ve Makedonya
olmak üzere 5 Balkan ülkesinden 60 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Müsabakalar, perşembe günü düzenlenecek olan madalya töreni ile sona erecek.
- Ankara
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