Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor
Son Dakika Spor Haber

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor

1 saat önce

Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor.

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor, System.String[]

Ankara'da düzenlenecek 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası, yarın Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlıyor. 
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 Balkan ülkesinden 60 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Müsabakalar, perşembe günü düzenlenecek olan madalya töreni ile sona erecek.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Türkiye, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı Yüzde 97'si tamamlanan Hasankeyf-2 Köprüsü ay sonu tek yönlü hizmete açılacak Ferrero, 150 milyon TL'lik yatırım yapacak Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:19:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]