Son Dakika Haberleri: 19 Yaşında Muhtar Adayı Oldu

19 Yaşında Muhtar Adayı Oldu

7 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Soner Ateş, muhtarlığa adayı olduğunu açıkladı.

19 Yaşında Muhtar Adayı Oldu, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Soner Ateş, muhtarlığa adayı olduğunu açıkladı.

Gençlerin de söz hakkına sahip olduğunu göstermek adına Girne Mahallesi'nden Muhtar Adayı olduğunu ifade eden 19 yaşındaki Soner Ateş, çevresinden ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördüğünü belirtirken "Genç bir aday olduğum için ilgi göreceğimi biliyordum ancak bu kadarını beklemiyordum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Sözlerine devam eden Ateş, "Sahalara inip mahalle sakinlerimizin tüm sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturacağım. Aynı zamanda mahallemiz içinde gençlerin çok daha aktif rol oynayabileceği faaliyetler gerçekleştireceğim. Seçim vaatlerimi ilerleyen süreçte mahalle sakinlerimize yüz yüze anlatacağım" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Aydın, Girne, Güncel
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