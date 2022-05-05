Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından - Son Dakika
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Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından

05.05.2022 14:56

Esenler'de eski sevgilisi Ümit Karakoyun tarafından öldürülen genç kız, sokak ortasından öldürüldü. Saplantılı eski sevgilinin 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenilirken, genç kızın hayatını kaybetmeden önce "Git buradan" diye bağırdığı öğrenildi.

Dün Esenler Oruç Mahallesi'nde Ümit Karakoyun, eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurarak öldürdü. Saplantılı saldırgan kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Atalay'ın vurulma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada

"ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILMIŞ"

Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz, "Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı. Eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık" dedi.

"GİT BURADAN"

Olay anını anlatan Sibel Hasten ise "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ona. Silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona kız 'Git buradan' diye bağırdı çocuğa. Çocuk da geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu" diye konuştu.

19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın "Belki başka hayatta" paylaşımı ise dikkat çekti.

19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada
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Asiye Atalay, Esenler, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından - Son Dakika


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