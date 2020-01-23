19 yaşındaki Aleyna mide kanserine yenik düştü - Son Dakika

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19 yaşındaki Aleyna mide kanserine yenik düştü
6 saat önce
19 yaşındaki Aleyna Bulut, mide kanserine karşı 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
19 yaşındaki Aleyna Bulut, mide kanserine karşı 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayseri'de 6 ay önce evlenerek dünya evine giren ve bir süre önce mide kanseri olduğu belirlenen 19 yaşındaki Aleyna Bulut 20 gün boyunca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Yakalandığı mide kanseri nedeniyle dün vefat eden Aleyna Bulut bu gün Develi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
19 yaşındaki Aleyna Bulut'un cenazesi Hoşça mahalle mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
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