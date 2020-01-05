19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü - Son Dakika

19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Elmalı- Finike karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Arife Gülnihal Alkan yönetimindeki 07 TY 765 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Arife Gülnihal Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Kaza sırasında başında kask olup olmadığı henüz tespit edilemeyen Arife Gülnihal Alkan'ın cenazesi morga konuldu.


Elmalı, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
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