ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

05.05.2022 20:43

ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ (saldırganın fotosuyla)Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren kişinin Ümit K. olduğu belirlendi.

ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ (saldırganın fotosuyla)

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren kişinin Ümit K. olduğu belirlendi. 25 yaşındaki saldırganın 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim" dediği öğrenildi.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.

E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı Açıklaması ASİYE'NİN KATİLİNİN YAKANDIĞI EV; SİLAH BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ ASİYE'NİN KATİLİNİN YAKANDIĞI EV; SİLAH BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

Esenler, Silah, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 20:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: ESERLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement