19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı

06.05.2022 18:09

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ü.K. tutuklandı.

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ü.K. tutuklandı.

Görgü tanıklarının telefon kayıtlarına yansıyanlara göre, Esenler ilçesinde 4 Mayıs 2022 tarihinde Ü.K. (25) isimli şüpheli, saplantılı olduğu Asiye Nur Atalay'ın yolunu keserek sokak ortasında silahla başından vurarak öldürdü.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyet güçlerinin çalışması sonucu Arnavutköy'de saklandığı evde yakalanan Ü.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Ü.K., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ü.K., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı
19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı
19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı
19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı
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Esenler, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 19 Yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika


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