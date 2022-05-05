19 YAŞINDAKİ ASİYE SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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19 YAŞINDAKİ ASİYE SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

05.05.2022 11:37
19 YAŞINDAKİ ASİYE SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü.

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi..

Görüntü dökümü------------------------Asiye Atalay'ın vurulma anı Asiye Atalay'ın fotoğrafıAdli Tıp Kurumu'ndan detaylar


- İstanbul
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Adli Tıp Kurumu, Esenler, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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