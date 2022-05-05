19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim - Son Dakika
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19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim

05.05.2022 18:53

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi alınan Ümit K.'nın savunması kan dondurdu. Katil zanlısı, Asiye'yi çok kıskandığını ve olay anında kendisini kaybettiğini iddia etti.

19 yaşındaki Asiye Nur Atalay saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O şahıs, dün Asiye Nur Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan kaçmaya çalışan Asiye Nur Atalay'ı silahla başından vurdu. Asiye hayatını kaybetti.

Atalay'ı öldürdüğü iddiasıyla bugün gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

ÜZERİNDE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kez polise geliş kaydı bulunan şüpheli Ümit K., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

"ONU ÇOK KISKANIYORDUM"

Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim - Son Dakika


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