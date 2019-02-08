19 Yaşındaki Biyomühendis Engelini Hayal Gücüyle Aştı, Legolardan Protez Kol Tasarladı
1 saat önce
Üniversiteli genç legolardan protez kol tasarladı.
Üniversiteli genç legolardan protez kol tasarladı. Nadir görülen genetik bir durumdan ötürü sağ kolunun dirsekten aşağısı olmayan Aguilar bu problemi legolardan yaptığı protez kol ile çözmeyi başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:13
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