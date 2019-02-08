19 Yaşındaki Biyomühendis Engelini Hayal Gücüyle Aştı, Legolardan Protez Kol Tasarladı

Üniversiteli genç legolardan protez kol tasarladı.

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Üniversiteli genç legolardan protez kol tasarladı. Nadir görülen genetik bir durumdan ötürü sağ kolunun dirsekten aşağısı olmayan Aguilar bu problemi legolardan yaptığı protez kol ile çözmeyi başardı.

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