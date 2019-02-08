Son Dakika Haberleri: 19 Yaşındaki Biyomühendis Engelini Hayal Gücüyle Aştı, Legolardan Protez Kol Tasarladı

19 Yaşındaki Biyomühendis Engelini Hayal Gücüyle Aştı, Legolardan Protez Kol Tasarladı

1 saat önce

Üniversiteli genç legolardan protez kol tasarladı.

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Üniversiteli genç legolardan protez kol tasarladı. Nadir görülen genetik bir durumdan ötürü sağ kolunun dirsekten aşağısı olmayan Aguilar bu problemi legolardan yaptığı protez kol ile çözmeyi başardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:13 

Genetik, Dünya
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