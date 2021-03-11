19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi

11.03.2021 17:15
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren Gamze Çetinkaya, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren Gamze Çetinkaya, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Önceki gün Konacık Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Gamze Çetinkaya'ya, Turgutreis Bodrum karayolunda seyreden F.H. idaresindeki bir otomobil çarpmış, kazada ağır şekilde yaralanan Gamze Çetinkaya, Bodrum'da özel bir Hastanede kaldırılmıştı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmişti. Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Gamze'nin cenazesi önce Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Karacasu İlçesi Alemler Mahallesi'ne gönderilen cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Genç kızın babasının Bodrum Belediyesi'nde çalışmasından dolayı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de Aydın'daki cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi. - MUĞLA

19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bodrum, Cenaze, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti         
17:53
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek         
17:13
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:19:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei