19 yaşındaki genç, aile hekimine "Beni taciz ediyorsun" diyerek burnunu kırdı - Son Dakika
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19 yaşındaki genç, aile hekimine "Beni taciz ediyorsun" diyerek burnunu kırdı

27.04.2022 19:40

Sakarya'da, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı hastasının saldırısına uğradı. A.K., "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek doktorun burnunu kırdı. Kurşunoğlu, tedaviye alındı, şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için A.K.'yi merkeze çağırdı.

"BENİ TACİZ EDİYORSUN"

A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kırılırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.

"ŞİDDET HAK ARAMA YÖNTEMİ OLMAZ"

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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Sakarya, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç, aile hekimine 'Beni taciz ediyorsun' diyerek burnunu kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç, aile hekimine "Beni taciz ediyorsun" diyerek burnunu kırdı - Son Dakika
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