Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu

19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu

7 saat önce

19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğulduBATMAN - Balık avlamak için girdiği Batman Çayı'nda dengesini kaybederek çaya düşen 19 yaşındaki Süleyman Çelik, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu

BATMAN - Balık avlamak için girdiği Batman Çayı'nda dengesini kaybederek çaya düşen 19 yaşındaki Süleyman Çelik, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

Edilen biliye göre Batman Çayı Bıçakçı köyü mekiğinde arkadaşlarıyla balık avlamak için Batman Çayı'na gelen 19 yaşındaki Süleyman Çelik, dengesini kaybederek Batman Çayına düştü. Gencin suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları AFAD ve Jandarmaya ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri Batman Çayı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Olay yerine gelen 19 yaşındaki Süleyman Çelik yakınları sinir krizi geçirdi. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Arama kurtarma çalışması havanın aydınlanması ile başlanacağı öğrenildi.

19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu

Süleyman Çelik, Batman, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haftalık burç yorumları 11 - 17 Kasım: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]