19 yaşındaki genç, birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü! 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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19 yaşındaki genç, birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü! 2 kişi tutuklandı

28.06.2022 13:20
19 yaşındaki genç, birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü! 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, birlikte yaşadığı kadının ailesiyle görüşmek için evlerine gitti. Gencin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mehmet Tabak (19), birlikte yaşadığı R.T. ile evlenmek istedi fakat genç kadının ailesi bu duruma müsaade etmedi. Tabak'ın ısrarları üzerine R.T.'nin ailesi genci görüşmek için eve çağırdı. Adrese giden genç, iddiaya göre R.T.'nin ailesi tarafından silahla başından vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Tabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan polis ekipleri, Mehmet Tabak'ın ölümüne sebep olan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından G.T. ve K.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden gencin ise Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç, birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü! 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç, birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü! 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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