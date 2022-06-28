19 yaşındaki genç, birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü! 2 kişi tutuklandı

İstasyon Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mehmet Tabak (19), birlikte yaşadığı R.T. ile evlenmek istedi fakat genç kadının ailesi bu duruma müsaade etmedi. Tabak'ın ısrarları üzerine R.T.'nin ailesi genci görüşmek için eve çağırdı. Adrese giden genç, iddiaya göre R.T.'nin ailesi tarafından silahla başından vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Tabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan polis ekipleri, Mehmet Tabak'ın ölümüne sebep olan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından G.T. ve K.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden gencin ise Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.