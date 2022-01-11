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19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti - Son Dakika

19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

11.01.2022 11:40

Sancaktepe'de ehliyet sınavını geçememesi üzerine çıkan tartışmada 19 yaşındaki M.S.E., babası S.E.'yi boğazından maket bıçağıyla yaraladı. Babasının şikayetçi olmadığı M.S.E. "Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması" şartıyla, adli kontrol altında serbest bırakıldı.

9 Ocak akşam saatlerinde Sancaktepe'de iddiaya göre ehliyet sınavını geçemeyen M.S.E. ile babası S.E. arasında evlerinin içinde "Ehliyet alamadın, söylenmeye devam ediyorsun" şeklinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan M.S.E. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla babasının boğazını keserek yaraladı. Şüpheli M.S.E. gözaltına alınırken, olay nedeniyle hafif yaralanan baba S.E. müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade verdi.

EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN SINAVDAN KALMIŞ

Baba S.E. emniyetteki ifadesinde "M.S.E.'nin bugün direksiyon sınavı vardı. Beraber sınava gittik. Mehmet emniyet kemeri takmadığı için sınavdan kalmış. Yapı olarak da sinirli bir çocuktur. Ona sakin olmasını söylediğimde sınav esnasında da 3 kişinin böyle konuştuğunu, bu sebeple kaldığını söyleyerek söylenmeye devam etti. Eve geldiğimizde bana ait aracın kapısını da o an için sertçe kapattı. Beraber ikametimize gittik" dedi.

"ARBEDE SIRASINDA BOĞAZIMIN KESİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Evlerine girdikleri sırada oğlunun söylenmeye devam ettiğini kaydeden baba S.E. şöyle devam etti: "Ben de bu söylemlerinden ve aracın kapısını sertçe vurmasından ötürü odasına giderek bağırdım, fakat ne dediğimi hatırlamıyorum. Kulağını çektiğimde yakama yapıştı ve bana diklendi. 'Beni mi döveceksin' dediğimde 'Evet döveceğim' dedi. Ben de bir iki kez tokat attım. Daha sonra annesi gelerek bizi ayırdı. Olaydan sonra boğazımda bir sıcaklık hissettim. Elimi boğazıma götürdüğümde elimde kan gelince boğazımın kesildiğini anladım. Oğlumun tartışmamız esnasında elinde bir şey alıp almadığını görmedim. Fakat boğazımın arbede sırasında kesildiğini düşünüyorum. Oğlumdan şikayetçi değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

"BABAM BENİ DARBEDİNCE KARŞILIK VERDİM"

M.S.E. ise emniyetteki ifadesinde zaman zaman babasıyla tartıştığını, kendisinin sinirli biri olduğunu belirterek, "Direksiyon sınavım kötü geçti, canım buna sıkılmıştı. Bu sebeple söylenmeye başlamıştım" dedi. Eve geldiklerinde bu nedenle babasıyla tartışmaya başladığını anlatan M.S.E. babasının kendisini darbettiğini, bir süre sonra kendisinin de karşılık verdiğini söyledi. Şüpheli ifadesinde "Ben de babamın boğazını sıkıp karşılık verdim. Araya annem girdi ve bizi ayırdı. Ben de evden gitmek üzere eşyalarımı topladım. Ben poşet işi yaparım ve sürekli iş için giydiğim pantolonda maket bıçağı cebimde olur. O sırada babam yine odama girdi, bana bağırdı fakat ne dediğini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Şüpheli M.S.E. bir anda maket bıçağını cebinden çıkararak babasını bıçakladığını, isteyerek yapmadığını söyledi. M.S.E. de olay nedeniyle babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.

ÖFKE KONTROLÜ AMACIYLA HASTANEYE YATIRILACAK

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli M.S.E. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık şüpheliyi "Kasten yaralama" suçundan "Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli M.S.E.'nin sevk edildiği suç maddesinden imza atmak ve "Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Şüpheli bu şekilde serbest bırakıldı.

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Sancaktepe, Ehliyet, Ocak, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç, 'Ehliyet alamadın' diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti - Son Dakika
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