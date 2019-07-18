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19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

2 saat önce

Malatya'da 19 yasındaki bir genç evinde ölü bulundu.

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Malatya'da 19 yasındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karahan Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan Çağatay Y.'ya (19) ulaşamayan aile yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olaya yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Çağatay Y.'yi kapının arka kısımda yerde hareketsiz bir şekilde yatar halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çağatay Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili inceleme başlatılırken Çağatay Y.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerinden ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:36 Kaynak: İHA
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