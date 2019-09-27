Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
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19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü

27 dakika önce

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDIAdana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü

Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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