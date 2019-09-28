Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)
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19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)

1 saat önce

NİKAHSIZ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldüren ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Sezer Çelik (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3), System.String[]

NİKAHSIZ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldüren ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Sezer Çelik (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Nöbetçe Mahkeme'ye çıkarılan Sezer Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),


Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
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19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
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