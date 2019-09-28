19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (3)
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NİKAHSIZ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldüren ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Sezer Çelik (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
NİKAHSIZ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldüren ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Sezer Çelik (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada Nöbetçe Mahkeme'ye çıkarılan Sezer Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),
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