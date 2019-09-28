Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)
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19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

1 saat önce

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDIAdana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2), System.String[]

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
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19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
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