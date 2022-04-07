19 yaşındaki genç kadın, "polis sevgilim bana tecavüz etti" demişti! Meğer telefon almadığı için iftira atmış - Son Dakika
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19 yaşındaki genç kadın, "polis sevgilim bana tecavüz etti" demişti! Meğer telefon almadığı için iftira atmış

07.04.2022 14:58
19 yaşındaki genç kadın, "polis sevgilim bana tecavüz etti" demişti! Meğer telefon almadığı için iftira atmış

Polis sevgilisini cinsel saldırıda bulunmak ve evinde uyuşturucu kullanmakla suçlayan genç kadının, kendisine cep telefonu almadığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Beş ay sonra görevine dönen polis, eski sevgilisi hakkında iftira davası açtı.

Manisa'da yaşayan 19 yaşındaki Şılır K., internetten tanıştığı polis memuru İbrahim H.K.(23) ile bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021'de alışveriş merkezinden çıkan Şılır K., polisi arayarak İbrahim H.K. tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. Şılır K., adrese gelen ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

"BENİ ARAYIP TEHDİT ETTİ"

Polis memuru İbrahim H.K., Şılır K.'nin polis merkezindeyken kendisini aradığını, istediği telefonu almaması halinde kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini, olumsuz yanıt alınca da şikayette bulunduğunu söyledi. Şılır K., ayrıca ifadesinde polis memurunun evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti.

'Bana evde tecavüz etti' diyerek polis memurunu şikayet etmişti, olayı kendisi uydurmuş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şılır K.'nin şikayeti üzerine 23 Eylül 2021'de, polis memuru İbrahim H.K.'nin evine operasyon düzenlenip arama yapıldı. Gözaltına alınan İbrahim H.K. hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel saldırı, kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından İbrahim H.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

YENİ İFADE VERDİ: CİNSEL İLİŞKİ OLMADI

İbrahim H.K. hakkındaki adli ve idari soruşturma sürerken, Şılır K. ise dilekçe verip şikayetini geri çekti. Şılır K., 23 Kasım 2021'de verdiği dilekçesinde, "Sanık İbrahim H.K. arkadaşımdır. Şikayet ettiğim tarihlerde aramızda cinsel ilişki ve alıkoyma olayı kesinlikle olmadı. Bir anlık tartışmadan doğan kızgınlık ve öfkeyle emniyete giderek şikayetçi oldum. Bundan dolayı pişmanlık ve vicdan azabı çekmekteyim" ifadelerine yer verdi.

'Bana evde tecavüz etti' diyerek polis memurunu şikayet etmişti, olayı kendisi uydurmuş

UYUŞTURUCU KULLANMADIĞIDOĞRULANDI

Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda polis memuru İbrahim H.K.'nin, uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Şılır K.'nin, İbrahim H.K. tarafından cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi. Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim H.K. hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi.

KIZ HAKKINDA İFTİRA DAVASI

Savcılığın takipsizlik kararının ardından yaklaşık 5 ay sonra görevine dönen polis memuru İbrahim H.K., Şılır K. hakkında iftira davası açtı. Davanın dün Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması, tarafların katılmaması üzerine ertelendi.

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Polis Memuru, Uyuşturucu, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki genç kadın, 'polis sevgilim bana tecavüz etti' demişti! Meğer telefon almadığı için iftira atmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kadın, "polis sevgilim bana tecavüz etti" demişti! Meğer telefon almadığı için iftira atmış - Son Dakika
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