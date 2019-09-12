Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü
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19 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Mert Karaman (19), kız meselesi nedeniyle tartıştığı F.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

19 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Mert Karaman (19), kız meselesi nedeniyle tartıştığı F.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Yeni Yalı Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, Mert Karaman ile F.Ö. arsada buluşarak kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. F.Ö., yanında getirdiği bıçakla Mert Karaman'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. F.Ö. olay yerinden kaçarken, Mert Karaman'ın bıçaklandığını gören yakınları ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınları, Mert Karaman'ı otomobile alarak hastaneye götürmek isterken yolda karşılaştıkları sağlık ekibine teslim etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
F.Ö. ise polisin takibi sonucu İzmit'te yakalanarak gözaltına alındı.


Karaman, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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