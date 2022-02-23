19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu - Son Dakika
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19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu

23.02.2022 14:39
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu

Antalya'da 19 yaşındaki genç kız, parkta polis tarafından yarı baygın halde bulundu.

Antalya'da 19 yaşındaki genç kız, parkta polis tarafından yarı baygın halde bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne parkta hareketsiz halde bir kadının yattığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, parktaki 19 yaşındaki C. E.'yi yarı baygın halde buldu. Bilinçsiz hareketlerde bulunan genç kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu
19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu

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Konyaaltı, Antalya, Subaşı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu - Son Dakika
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