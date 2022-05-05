Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

05.05.2022 13:30

Gelen son dakika haberine göre 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü Genç kızın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti Esenler'de 19 yaşındaki genç kız saplantılı bir kişi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Genç kızın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

İSTANBUL - Esenler'de 19 yaşındaki genç kız saplantılı bir kişi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Genç kızın sosyal medyadan yaptığı 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı bir kişi bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın önünü kesti. İkili bir süre tartıştıktan sonra, kaçmaya çalışan Atalay'ı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Asiye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şahsı arama işlemleri başlatırken, Atalay Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

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Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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