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19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye motosiklet kaskı ve botu kaldı - Son Dakika

19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye motosiklet kaskı ve botu kaldı

10.01.2022 10:26

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletteki 19 yaşındaki Esra Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gürkan Polat ise ağır yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Tem otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana gelen olayda Gürkan Polat idaresindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, gişeler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye kaskı ve botu kaldı

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın şiddetiyle başlarında kask bulunan Polat ile arkasında bulunan Esra Yüksel düşerek metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye kaskı ve botu kaldı

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esra Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Gürkan Polat, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Cansız bedeni morga kaldırıldı, geriye kaskı ve botu kaldı

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksel'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Devlet Hastanesi, Gürkan Polat, TEM Otoyolu, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye motosiklet kaskı ve botu kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kızı acı sonu! Geriye motosiklet kaskı ve botu kaldı - Son Dakika
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