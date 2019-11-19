Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı
Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı - Son Dakika

19 yaşındaki genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı

6 saat önce

19 yaşındaki genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı Kızının cenazesini alan baba gözyaşlarına boğuldu 19 yaşındaki kız sevgilisi tarafından öldürüldüISPARTA - Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

19 yaşındaki genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı

Kızının cenazesini alan baba gözyaşlarına boğuldu

19 yaşındaki kız sevgilisi tarafından öldürüldü

ISPARTA - Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cani katil, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından, "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13: 47" paylaşımında bulundu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün saat 13.30 sıralarında Fatih mahallesinde bir apartta meydana geldi. Ailesi Muğla'da yaşayan Güleda Cankel, Muğla'dan Isparta'ya gelen yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından eski sevgili önce Güleda Cankel'i boğma girişiminde bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine Zafer P. Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne sinir krizi geçirdi

Güleda Cankel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta'ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel, yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Güleda Cankel'in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13: 47 bitti" notunu düştü.

Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

Babanın gözyaşları

Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yol çıktı.

19 yaşındaki genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaştı

Instagram, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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