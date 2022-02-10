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19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika

19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi

10.02.2022 00:06
19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşanan olayda 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıran polis ekiplerince 2 şahıs gözaltına alındı.

Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, D.K. (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), Konya'dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burada genç kadın ile M.C.B. arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden D.K'nın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

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İntihar, Cinayet, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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