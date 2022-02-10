19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, D.K. (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), Konya'dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burada genç kadın ile M.C.B. arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden D.K'nın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.