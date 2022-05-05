19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada - Son Dakika
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19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada

05.05.2022 14:47

Esenler'de 19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de 19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde dün Ümit Karakoyun eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurularak öldürüldü. Saplantılı saldırgan kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Öte yandan, Atalay'ın vurulma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILMIŞ"

Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz," Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı. Eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık" dedi.

Olay anını anlatan Sibel Hasten, "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ona. Silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona kız 'git buradan ' diye bağırdı çocuğa. Çocukta geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu-Hacer İnci- Sadık Kahraman-İHA)

19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada
19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada
19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada
19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada

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Uyuşturucu Ticareti, Asiye Atalay, Esenler, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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