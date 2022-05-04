19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı

04.05.2022 17:07

- 19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı Samsun'da evlerinde uykunun etkisiyle 5. katındaki balkondan düşen 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

- 19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da evlerinde uykunun etkisiyle 5. katındaki balkondan düşen 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa uykudan uyanıp balkona çıktı ve uykunun da etkisiyle evlerinin 5. katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Iraklı genç 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı
19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı
19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı
19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı

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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika


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