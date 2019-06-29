19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düğünde çıkan kavga sonrasında tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
'nın Arifiye
ilçesinde düğünde çıkan kavga
sonrasında tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Arifiye Kemaliye
Mahallesinde 9 Haziran 2019 günü bir düğünde tartıştığı Abdülhamit Parlak'ı (19) bıçaklayarak ölümüne sebep olan Erkan S., kayıplara karışmıştı. Şüpheli şahsın Hendek
ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaptığı operasyonla şahsı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Arifiye İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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