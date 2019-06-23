Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor
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19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

56 dakika önce

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'dan hala haber alınamıyor.

19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor, System.String[]
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'dan hala haber alınamıyor.

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'nda çalışan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine, çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Güvenlik güçleri ise 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'ı arama çalışmalarına devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
, ali çetinkaya, cuma günü, afyonkarahisar, 3. Sayfa
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