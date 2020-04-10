19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı - Son Dakika

19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı

6 saat önce

Denizli'de çok sayıda trafik ve asayiş polis ekibinin katılımı ile 'korona virüs tedbirleri kapsamında' 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'seyahat kısıtlaması' denetimleri yapıldı.

19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı, System.String[]

Denizli'de çok sayıda trafik ve asayiş polis ekibinin katılımı ile 'korona virüs tedbirleri kapsamında' 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'seyahat kısıtlaması' denetimleri yapıldı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı denetimlerde minibüste yakalanan 19 yaşındaki ikiz gençlerin arasında geçen diyalog ise kameralara yansıdı.

Yurt genelindeki korona virüs tedbirleri Denizli'de de büyük bir titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Denizli- Antalya kara yolunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'seyahat kısıtlaması' denetimleri yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar kontrol edilirken, araçlarda camlara film çekilmesi gibi mevzuata aykırı hareket eden sürücülere de cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşlar hakkında da tutanak tutuldu.

"NÖBETLEŞE ÇALIŞTIĞIM İÇİN İZİN ALMAK HİÇ AKLIMA GELMEDİ"

Mevzuata aykırı olarak otomobillerinin camlarını film ile kapatan vatandaşlara ceza kesilirken, filmler ise söktürüldü. Köyde yaşayan 67 yaşındaki annesini alarak evine getirirken yakalanan Ümmühan Gündüz, "Yasak olduğunu biliyorum ama yasaktan önce köydeki evlerine gitmişlerdi. Asıl ikametleri Denizli'de. Evin içinden aldık. Arabaya bindik arabandan tekrar eve gidiyoruz. Nöbetleşe çalıştığım için izin almak hiç aklıma gelmedi. Bugün de izinli olduğum için almaya gittim zaten" dedi.

"DAĞA GİTMENİN SIKINTI OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

Kuzugöbeği mantarı toplamak için ormanlık alana giden vatandaşlardan Mustafa Öner'e, yanında sokağa çıkma yasağı bulunan oğlundan dolayı tutanak tutuldu. Ormanlık alanda korona virüsün olmayacağını iddia eden vatandaş, "Dağa gitmiştik. Dağa gitmenin sıkıntı olacağını bilmiyordum. Temiz hava dağda ne olabilir ki. Biz de bu tarafta oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

19 YAŞINDAKİ GENÇLER POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Denetimler esnasında durdurulan bir minibüste ise 19 yaşındaki ikiz kardeşler son anda fark edildi. Gençleri aracın içinde gören polis ekipleri kendileri için sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatıp tutanak tuttu. Çalıştıkları inşaattan döndüklerini söyleyen ikizler ise durumu polis ekiplerine anlatmaya çalıştı.

Tutanak tutulmasının ardından ikiz kardeşlerden biri kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanına dışarıda olma gerekçelerini anlatırken, kardeşi ise duruma sinirlenerek kardeşini sert bir dille uyardı. İkiz kardeşler arasında geçen diyalog ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

(Fadıl Pişkin - Köksal Kılınç/İHA)

Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(ÖZEL) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk"
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 17:21:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]