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19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı - Son Dakika

19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı

10.02.2022 17:42
19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ev sahibi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ev sahibi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya'dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş'un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.B. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ev sahibi M.C. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - SAKARYA

19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı
19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı

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Sakarya, Ferizli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde dini nikahlı eşi tutuklandı - Son Dakika


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