Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş

05.05.2022 19:08
Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş

Gelen son dakika haberine göre 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı başından silahla vurarak öldüren ve sonrasında gözaltına alınan Ümit Karakoyun'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş

İSTANBUL - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı başından silahla vurarak öldüren ve sonrasında gözaltına alınan Ümit Karakoyun'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde kıskançlık yüzün cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Esenler Oruç Mahallesi'nde dün Ümit Karakoyun eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı silahla başından vurarak öldürmüştü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırgan Ümit Karakoyun'u, Arnavutköy'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet kayıtlarından uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan toplam 16 kaydı bulunan zanlı Ümit Karakoyun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlı Ümit Karakoyu'un polislere verdiği ilk ifadesinde ise kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş
Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş
Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş
Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş

YORUMLAR
500
19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü Son dakika haberi | 19 Yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş - Son Dakika


Son Dakika
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan Özdağ'a yanıt: Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 19:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | 19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement