19 yaşındaki kızı katleden zanlının ifadeleri ortaya çıktı, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş

İSTANBUL - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı başından silahla vurarak öldüren ve sonrasında gözaltına alınan Ümit Karakoyun'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde kıskançlık yüzün cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Esenler Oruç Mahallesi'nde dün Ümit Karakoyun eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı silahla başından vurarak öldürmüştü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda saldırgan Ümit Karakoyun'u, Arnavutköy'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet kayıtlarından uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan toplam 16 kaydı bulunan zanlı Ümit Karakoyun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlı Ümit Karakoyu'un polislere verdiği ilk ifadesinde ise kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.