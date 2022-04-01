19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor

01.04.2022 21:07
19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara'dan ailesi 6 gündür haber alınamıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara'dan ailesi 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağ Mahallesi'nde yaşayan Kadirli Osman Gazi Lisesi son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden Mehmet Evren Cinkara burada cep telefonunu 350 TL'ye sattı. Bir arkadaşına İstanbul iline gideceğini söyleyen Cinkara daha sonra ortadan kayboldu. "Oğlum ne olursun çık gel" diye oğluna seslenen kayıp gencin gözü yaşlı annesi Huriye Cinkara "Oğlum bir arkadaşı ile birlikte mahallemizin bakkalından bin 500 TL para istemiş. Bakkal da annene sormadan veremem demiş. Yanında bir arkadaşı daha var. Bakkala yanındaki arkadaşının annesinin numarasını vermişler. O kadın da benim ismimi vererek sanki benim gibi konuşup bakkaldan bin 500 TL vermesini istemiş. Biz bu durumu öğrendik. Durumu oğluma sordum. Yanındaki arkadaşının kuzeni araba almış ona borç vereceklerini söyledi. Sonra bakkala olan bu borcu ödemek için herkesten para istemiş. Daha sonra bir anda ortadan kayboldu. Ben oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum ne olursun çık gel. Bir hata yapmışsın tamam ama biz senin aileniz anneniz babanız ne olursun yalvarıyorum neredeysen gel" dedi.

Kayıp gencin babası İsmet Cinkara ise olay tarihinde Mersin ilinde çalıştığını belirterek "Oğlumun kayıp haberini alınca memlekete dönüş yolunda kaza yaptım. Bir borç alma olayı var. İçeriğini tam olarak sonradan öğrendim. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. 6 gündür hiçbir haber alamıyoruz. Tek bildiğimiz ve tespit edebildiğimiz evden çıktığı gün Osmaniye ilinden İstanbul'a otobüs bileti almış. Ancak bilet aldığı otobüse bindi mi binmedi mi bilmiyoruz. Ben oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

(Selçuk Şavran/ İHA)

19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor
19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor
19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor

YORUMLAR
500
19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor 19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Türk Lirası, Osmaniye, Evren, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray Özgür Baran Aksaka'nın performansını beğendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement