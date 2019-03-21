19 Yaşındaki Mehmet, Organlarıyla 3 Kişiye Can Oldu

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Atmaca'nın (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye nakledildi.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Atmaca'nın (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye nakledildi.



Mersin'in Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde 18 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde, Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giriş yapmak isteyen 15 FD 310 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mehmet Atmaca yönetimindeki 33 ZP 054 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Atmaca ağır yaralandı. Atmaca'ya ilk müdahale, Bozyazı Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yapıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Atmaca, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kanaması durdurulamayan Mehmet Atmaca, buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Ancak tüm müdahaleye karşın 19 Mart Salı günü Atmaca'nın beyin ölümü gerçekleşti.



'OĞLUMUZ BAŞKA BEDENLERDE YAŞASIN'



Mehmet Atmaca'nın annesi Serpil ve babası Soner Atmaca, "Üniversite sınavlarına hazırlanan oğlumuz başka bedenlerde yaşasın" diyerek organ ve dokularını bağışladı. Atmaca'nın karaciğer ve böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından, organ bekleyen üç hastaya yaklaşık 10 saat süren operasyonla nakledildi.



'AİLENİN DAVRANIŞI ÖRNEK OLMALI'



Prof. Dr. Bülent Aydınlı, nakil operasyonlarının başarılı geçtiğini belirterek, "Ailesinin organları bağışlamak istediğini belirtmesi üzerine adeta saniyelerle yarışarak, organların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferber olduk. Ölen kişinin böbrekleri ve karaciğerinin 3 kişiyi hayata bağlayacak olması sevindirici. Ailenin bu davranışı herkese örnek olmalı. Organ bağışı konusunda bilinç artmalı. Bağış bekleyen binlerce hasta var. Bu insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için organ bağışına ihtiyacı var" dedi.



ÜÇ HASTAYA CAN OLDU



Mehmet Atmaca'nın ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri, yaklaşık 1 yıldır karaciğer sirozu hastalığı nedeniyle tedavi gören M.Ö'ye (59) nakledildi. Bir böbreği doğuştan böbrek yetmezliği yaşayan ve haftanın 3 günü diyalize giren E.T'ye (4), diğer böbreği ise 10 yıldır diyalize giren kronik böbrek hastası B.T'ye (28) nakledildi.



Mehmet Atmaca'nın yakınları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden alınan cenazesi, Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.



- Antalya

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