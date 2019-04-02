Son Dakika Haberleri: 19 Yaşındaki Merve Hayata Tutunamadı

19 Yaşındaki Merve Hayata Tutunamadı

2 saat önce

Bursa'da geçen yıl beyninde tümör tespit edilen 19 yaşındaki Merve Savaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Yaşındaki Merve Hayata Tutunamadı, System.String[]
Bursa'da geçen yıl beyninde tümör tespit edilen 19 yaşındaki Merve Savaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Merve Savaş'ın beyninde tümör olduğu belirlenmesinin ardından tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır özel bir hastanede tedavi gören genç kızın, önceki gün beyin ölümü gerçekleştirdi. Genç kızın ailesi organları bağışladı.

Genç kızın vefatı sevenlerini üzerken, cenazesi Mustafakemalpaşa Yamanlı Mahalle Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası defnedildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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