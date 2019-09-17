19 yaşındaki Onur, 10 saatlik skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu

BEÜ'nün skolyoz hastalığının tedavisiyle bölge halkının büyük eksikliğini gideriyor

ZONGULDAK - Batı Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, çocukluk çağı omurga şekil bozukluğu olarak bilinen "Skolyoz" hastalığının takip ve tedavi hizmeti ile bölge halkının büyük bir eksikliğini gideriyor.

Her 100 çocuktan 2-3'ünü etkileyen sırt ve bel şekil bozukluğu olarak da bilinen "skolyoz" hastalığı, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş-güç kaybına neden olabilen bir hastalık olarak ciddi bir halk sağlığı sorununu oluşturuyor. Hastalığın erken dönemlerinde korse, fizik tedavi gibi uygulamalarla başarılı sonuç alınabilen bu hastalıkta ilerlemiş olgularda ise cerrahi müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Normal şartlarda özel sağlık kuruluşlarında oldukça yüksek meblağlara mal olan cerrahi tedavi yöntemleri, yaklaşık 5 yıldır Zonguldak Bülent Ecevit Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bünyesinde başarı ile sağlanıyor.



Omuz düşüklüğü nedeniyle başvurdu, skolyoz olduğu ortaya çıktı

19 yaşındaki Onur Düzlüoğlu bir süredir arkadaşlarının omzunun düşük olduğunu söylemlerine aldırmadı. Ancak annesinin de fark etmesi üzerine hastaneye başvuran Düzlüoğlu'nun ileri derecede skolyoz hastası olduğu tespit edildi.

Aile ile görüşen doktorlar ameliyata karar verilince yaklaşık 10 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yeniden sağlıklı bir şekilde ayağa kalkan Düzlüoğlu'nun mutluluğu ise gözlerinden okundu. Taburcu olduktan sonra eğitim hayatına kaldığı yerden devam edecek olan Düzlüoğlu, başarılı geçen ameliyat için hastane doktorlarına teşekkür etti. Ameliyat sonrası gazetecilere konuşan Düzlüoğlu, "Ağrım falan olmuyordu ama şekil bozukluğu vardı. Beni etkiliyordu. Arkadaşlarım omzumun birinin düşük olduğunu söylüyordu. Daha sonra annem evdeyken tesadüfen fark etti. Ameliyat çok güzel geçti. Umduğumdan çok daha güzel geçti. İlk günler ağrı oldu ama şu an gayet iyi" diye konuştu.



Otuzuncu başarılı ameliyatı gerçekleştirdiler

Yakın tarihte otuzuncu başarılı skolyoz ameliyatını gerçekleştiren hastane doktorlarından Doç. Dr. Murat Songür "Ameliyat sonrası dördüncü gündeyiz. Değerlerimiz gayet iyi. Hastamız bize yakın tarihte omzunda şekil bozukluğu şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerle omurga şekil bozukluğu şikayetiyle bize geldi. Yaptığımız tetkiklerde hastalığının cerrahi sınırlarda tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu kendisine bildirdik. Kendisine bunun ameliyat edilmesi gerektiğini anlattılar. Düşündüler taşındılar ameliyat olma kararı verdiler. Biz de gerekli tetkikleri tamamladıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ağır bir ameliyattı. Ameliyat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Kendisi bağımsız bir şekilde ayağa kalkabiliyor. Hastamızı birkaç gün içerisinde taburcu edip eğitim ve öğretim sezonuna yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.



Diğer bölümlerle koordineli çalışıyorlar

Skolyoz tedavisinin ciddi bir ekip ve koordinasyon gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Songür, "Merkezimizde; ameliyat dışı tedavide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ve korse uygulamalarının yapıldığı "ortez" birimi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Benzer şekilde cerrahi tedavide ise Anestezi ve Reanimasyon bölümü ile Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü ile birlikte koordineli çalışarak hastalarımızın hak etmiş olduğu en optimal ve hasta güvenliğini göz önünde bulunduran bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz" şeklinde belirtti.



"Yaklaşık 10 saat süren oldukça zor ve meşakkatli bir ameliyat başarıyla sonuçlandırılmıştır"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap da "Skolyoz özellikle gençlerde görülen ortopedik bir hastalıktır. Hayatı tehdit edici bir hastalık olmamasına rağmen hayat kalitesini düşüren bir durumdur. Ortopedik bir hastalıktır. İleri derecede skolyozlar hayatı tehdit edebilir. Özellikle solunum hastalıklarında problem oluştururlar. Skolyozun tedavilerinden bir tanesi de cerrahidir. Bölgemizde uzun zamandır skolyoz cerrahisi Ortopedi'den öğretim üyesi hocamız Murat hoca sayesinde otuzuncu vakasını gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu özellikle gurur verici bir sayı ve başarı. Son vakamızda yaklaşık 10 saat süren oldukça zor ve meşakkatli bir ameliyat başarıyla sonuçlandırılmıştır. Hastamızda ameliyat sonrası dönemde oldukça sağlıklı ve mutlu. Takibi devam ediyor. Bir süre daha hem de takip açısından hastanemize gelecektir. Skolyoz cerrahisi özellikle son zamanlarda ortopedinin oldukça zor ameliyatlarındandır. Murat hocamız da bölgemizde yaklaşık 4-5 yıldır bu ameliyatları çok büyük başarıyla gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verdi.