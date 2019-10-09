19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği...
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19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
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