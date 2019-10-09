Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği...
Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği...

19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği...

20 dakika önce

19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği..., System.String[]

19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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