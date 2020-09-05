19 yaşındaki Rabia'ya babası ve ağabeyinden son görev - Son Dakika

Antalya'da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze alındığı sırada acılı baba ve ağabey gözyaşı döktü.

Olay, Perşembe günü gecesi saat 02.00'da Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Nazif G.'nin kullandığı otomobile, aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Demir tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan ve arka koltukta oturan Rabia Çerçi'nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif G. bunun üzerine aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekipleri Rabia Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hasan Hüseyin Demir yakalanarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken ateş edilen aracı aracı kullandığı belirlenen Abdullah Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

"Manavgat'ta yaşamak istemiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu

Genç kızın cenazesi ise bugün otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Rabia Çerçi'nin 2015 Ekim ayında 'Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu öğrenildi.

"Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam"

Öte yandan, genç kızın sosyal medya hesabından bir paylaşımı ise dikkat çekti. Rabia Çerçi'nin 2016 yılında kişisel hesabından "Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam" sözleriyle fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Baba ve ağabeyin acı görevi

Bugün talihsiz Rabia'nın cenazesini almaya gelen baba Bayram Çerçi ile genç kızın ağabeyi Erkan Çerçi'nin oldukça üzgün olduğu görüldü. Cenazeyi sırtlayan baba ile oğlu, ardından gözyaşı döktü. Kardeşine son görevini yerine getiren ağabey Erkan Çerçi ise uzun süre cenaze aracına yaslandı, kardeşinin tabutuna baktı. Genç kızın cenazesi Manavgat ilçesi Kavaklar Mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkartıldı. - ANTALYA