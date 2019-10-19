Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

1 saat önce

19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı Seher'in bulunduğu araca çarpan sürücü de taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçundan cezaevine gönderildiANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki Seher Yemez'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından...

19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Seher'in bulunduğu araca çarpan sürücü de taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçundan cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki Seher Yemez'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüleri tutuklandı.

Kaza 17 Ekim Perşembe gecesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Ş.'nin kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Şevket G.'nin kullandığı 07 JL 120 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Uygulama otelini geçtikten sonra meydana gelen kazada, Emre Ş.'nin kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobil çarpma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak karşı şeridi de geçtikten sonra ormanlık alana uçtu. Hurdaya dönen araç sürücüsü Emre Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Seher Yemez yaralanırken, durumu ağır olan Seher Yemez ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Seher Yemez'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüleri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

07 AAE 159 plakalı otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şevket G.'nin taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek, 07 AAE 159 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ş.'nin ise uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından tutuklandığı bildirildi. Diğer taraftan kazada yaşamını yitiren Seher Yemez, Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

19 yaşındaki Seher'in ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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