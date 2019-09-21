Son Dakika Haberleri: 19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali
Son Dakika Güncel Haber

19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali

55 dakika önce

19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi.

19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali, System.String[]

19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Yayladağı Belediyesi tarafından Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde sahne alan sanatçı Bülent Serttaş, ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek festivale katılanlara teşekkür etti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da festivale ilişkin bilgi vererek, herkesin keyifli vakit geçirmesini temenni etti.

Programa AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat festivali, Yayladağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu
Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19. Yayladağı Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]