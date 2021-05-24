19 yeni parkın çalışmaları eş zamanlı olarak başladı - Son Dakika

19 yeni parkın çalışmaları eş zamanlı olarak başladı

24.05.2021 17:18
19 yeni parkın çalışmaları eş zamanlı olarak başladı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, kentin hemen her noktasında yaptığı parklarla çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan, tasarım yönünden fark yaratacak 19 yeni park, birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduracak. Çocukların güvenle koşup oynarken vatandaşların da huzur içinde keyifli vakit geçirecekleri park alanlarına ilişkin çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, kentin daha yeşil ve daha yaşanabilir olması adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıldönümünde ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni park hediye etmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, ilçeye on dokuz yeni park daha kazandırmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Çocukların güvenle koşup oynayacakları, vatandaşların ise dinlenerek keyifli vakit geçirecekleri park alanlarında çalışmalar devam ederken, birçok parkta ise çalışmalar İBB iş birliğiyle yürütülüyor. Yapılacak olan yeni park alanlarında incelemelerde bulunarak kente birçok park kazandırdıklarını belirten Başkan Çalık, "Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Atölye, oyun, spor, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının olduğu, içerisinde birçok oyun grubu olan parklarımızda çocuklar doyasıya faydalanabilecek. Bu parklardan biri otobüs kütüphaneye sahip bir park olacak. Projelerimizi hızla hayata geçirerek, kentte yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Birbirinden Donanımlı On Dokuz Yeni Park

Yenilikçi ve modern tasarımıyla dikkat çekecek ve İBB iş birliğiyle yapımı devam eden parklardan biri olan Yaşam Vadisi 4. Etap Üzeri Park Alanı, 200 bin metrekare alandan oluşurken park içerisinde; soğuk piknik alanı, çocuk oyun alanları, amfiler, kas katlı şelale, workout alanı, temalı bahçeler, etkinlik alanları, engelsiz oyun alanı, wc, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları tasarlanacak.

Bir diğer park alanı olan 78 bin metrekare alana sahip Yaşam Vadisi 4. Etap Üzeri Park Alanı'nda ise okuma bahçesi, kokulu bitkiler gösteri alanı, velodrom (bisiklet parkurları), ahşap pergola oturma alanları, 1000 m uzunluğundaki dere kenarında yürüyüş yolları yer alacak. Beylikdüzü Belediyesi, 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Yakuplu Mahallesi 32'inci sokak üzeri park alanında da sanat atölyeleri,yeme-içme alanları, oturma-dinlenme alanlarını vatandaşların kullanımına sunacak. Yakuplu Mahallesi'nde 5, Kavaklı Mahallesi'nde 4, Adnan Kahveci Mahallesi'nde 3, Marmara Mahallesi'nde 3, Sahil Mahallesi'nde 2, Barış ve Dereağzı Mahalleleri'nde ise birer adet olmak üzere toplam on dokuz yeni park alanı Temmuz ayı sonunda Beylikdüzü'nde hayat bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 19 yeni parkın çalışmaları eş zamanlı olarak başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek         
18:37
Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin         
18:12
3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir? 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?         
17:59
Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada         
17:22
Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu         
16:56
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 18:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 yeni parkın çalışmaları eş zamanlı olarak başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement